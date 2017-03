Neuer Zelda-Patch verbessert offenbar Framerate

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein wunderschönes Spiel, das schon viel aus der noch jungen Hybridkonsole Switch herausholt. Allerdings übersteigen die Anforderungen des Launch-Titels das technische Vermögen von Nintendos neuer Konsole hin und wieder, weshalb gerade in Gebieten mit umfassender Vegetation die Performance des Spiels merklich einsinkt. Doch das wurde nun offenbar mit dem neuen Patch 1.1 weitestgehend behoben. Schaut es euch am besten direkt selbst an, das Update ist bereits erhältlich. Viele Nutzer auf Neogaf berichten über eine merkliche Verbesserung der Bildwiederholrate und der generellen Stabilität des Spiels. Nintendo selbst hält sich mit Eigenlob zurück und spricht nur von "Verbesserungen der Spielerfahrung." Sind euch noch weitere Neuerungen aufgefallen?