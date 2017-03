Nordisk Film und Gumi Inc. helfen VR-Startups

Wir alle haben erlebt, wie die Virtuelle Realität Einzug in unsere Welt erhalten hat und auch wenn bei Herstellern etablierter VR-Headsets nicht der erhoffte Absatz eingetreten ist, scheint die Flamme der Innovation entzündet worden zu sein. Erst kürzlich haben die nordischen Publisher Nordisk Film und Gumi Inc. eine Zusammenarbeit angekündigt, mit der sie vorrangig in Finnland ansässigen Entwicklern finanziell, strategisch und medial unter die Arme greifen wollen. Gumi Inc., ein japanischer Entwickler und Verleger, hat sich für diese Initiative stark gemacht, weil er großes Potential in Nordeuropa sehe, so Hironao Kunimitsu, CEO von Gumi Inc. in einer Pressemitteilung.