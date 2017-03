40Prozent der britischen Spielefirmen denken nach Brexit über Standortwechsel nach

Mit dem Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, das ab 2019 vollzogen wird, macht das Land einen einschneidenden Wandel durch. Davon wird auch die ansässige Spiele-Industrie nicht verschont, die auf internationale Talente und deren Fähigkeiten angewiesen ist. In unserem grenzenlosen Europa ist es leicht, Menschen mit entsprechenden Fertigkeiten zu finden. Die britische Spiele-Industrie ist die sechstgrößte der Welt und laut einer neuen Studie von Ukie könnte der Brexit-Konflikt einen verheerenden Effekt auf die britische Games-Szene haben. 40 Prozent aller in Großbritannien ansässigen, internationalen Angestellten denken schon jetzt über einen Standortwechsel nach.

Die Untersuchung berichtet, dass viele Mitarbeiter befürchten, in Zukunft mit weniger talentierte Personen zusammenarbeiten zu müssen, da es für viele Personen zu anstrengend sein könnte, dauerhaft von England aus an teils mehrjährigen Projekten zu arbeiten. Aktuell kommt ein Drittel aller im britischen Games-Sektor arbeitenden Menschen aus dem erweiterten Umkreis der EU, die sich um eine permanente Arbeitsgenehmigung bemühen müssten. Großbritannien stellt ihrerseits jedoch keine allzu hohen Anforderungen an die EU-Arbeiter, wie Ukie berichtet, würden im Moment 98 Prozent aller Umfrage-Teilnehmer die Regularien erfüllen.