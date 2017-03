Noch mehr Fähigkeiten im Prey-Video

Bethesda Softworks glaubt offenbar, dass ihr nächstes Projekt Prey nicht häufig genug im Fokus der Medienberichterstattung steht und veröffentlicht deshalb, ganz genau wie es 2K Games mit Mafia III getan hat, einen konstanten Fluss an neuen Trailern und kleinen Fetzen mit Hintergrundinformationen. Auch wenn sich bei den ersten Spielern langsam eine gewisse Müdigkeit einstellt, zeigen wir euch die neuen Inhalte natürlich, immerhin macht das Spiel einen ordentlichen Eindruck und wir sehen einige neue Fähigkeiten in Aktion. Das Video zeigt die sogenannten Neuromods, die spielimmanente Version von Skillpunkten, mit denen sich diverse Fähigkeiten freischalten lassen. Prey erscheint am 5. Mai.