Wir wissen bereits, dass die erste Episode von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series "Tangled Up in Blue" heißt und am 18. April erscheinen wird. Nun hat Telltale endlich einen kompletten Trailer für die erste Episode ihres neuen Spiels veröffentlicht, der den Humor und die Action des Originals nachahmt und Thanos als Bösewicht präsentiert. Was sagt ihr zum nächsten Projekt von Telltale?