Weitere Entlassungs-Welle trifft Harmonix

Rock Band-Entwickler Harmonix durchläuft gerade eine schwierige Phase, da sich Rock Band VR alles anderes als erfolgreich schlägt. Obwohl das Studio gerade sowohl an DropMix, einem Musikkarten-Spiel mit lizenzierten Songs, sowie an einem VR-Spiel namens SingSpace arbeitet, machen weitere Ankündigungen von Mitarbeiter-Entlassungen die Runde. Ein Unternehmenssprecher hat Games Industry nun mitgeteilt, dass aufgrund internen Restrukturierungen, 17 Mitarbeiter gekündigt werden mussten. Das ist mittlerweile das vierte Mal in Folge, dass Harmonix Stellen abbaut.