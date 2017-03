CD Projekt RED spricht 2017 nicht über Cyberpunk 2077

Wenn wir an CD Project Red denken, kommt automatisch das Thema The Witcher III auf, doch das Studio hat noch mindestens einen weiteren interessanten Titel, auf den sich Rollenspielfans freuen dürfen: Cyberpunk 2077. Das Spiel wurde vor langer Zeit mit einem feinen CGI-Trailer angekündigt, es folgten einige wenige Nachrichten und jetzt ist es weitestgehend still um das Projekt geworden. Doch im jährlichen Finanzbericht des Entwicklers, der es komischerweise zu Youtube geschafft hat, spricht das Team über die Fortschritte, die der Titel mittlerweile erzielt habe. Doch, und das wird sehr deutlich, dauert es noch eine ganze Weile, bis dieses Projekt fertiggestellt wird. Laut CD Project Red stehe dieses Jahr ganz im Sinne von Gwent: The Witcher Card Game, über ihr nächstes großes Abenteuer wollen sie 2017 deshalb nicht mehr sprechen.