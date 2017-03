Bestätigte Details für Destiny 2

Destiny 2 wurde am Abend offiziell der Welt vorgestellt und abseits des neuen Trailers haben wir ein paar interessante Neuigkeiten von Bungies mit Sehnsucht erwartetem Sequel erhalten. Hier zum Beispiel die Synopsis des Spiels:

"Die letzte sichere Stadt der Menschheit ist durch eine überwältigende Invasionsstreitmacht, angeführt von Ghaul, dem eindrucksvollen Kommandanten der brutalen Roten Legion, gefallen. Er hat die Wächter der Stadt von ihrer Energiequelle abgeschnitten und die Überlebenden zur Flucht gezwungen. Ihr werdet deshalb euch in die mysteriösen, unerforschten Welten ihres Sonnensystems wagen, um ein Arsenal voller Waffen und verheerender neuer Kampffertigkeiten zu erhalten. Um die Rote Legion zu besiegen und Ghaul zu konfrontieren, müsst ihr die verteilten Helden der Menschheit wiedervereinigen und mit ihnen zusammenstehen, dafür kämpfen, euer Zuhause zurückzuerobern."

Die offizielle Destiny-Webseite wurde im Zuge der Enthüllung ebenfalls neu bespielt, dort erfahrt ihr nun einiges zu den verfügbaren Plattformen und den Vorbesteller-Inhalten. Destiny 2 erscheint für PC, PS4 und Xbox One, Vorbesteller erhalten frühen Zugang zur Beta des Spiels (die auf allen drei Plattformen stattfindet). Die Testphase wird im Anschluss daran für alle Spieler zugänglich gemacht, verrät Bungie. Einen Erweiterungspass könnt ihr schon jetzt kaufen, erneut hat sich Activision mit Sony zusammengetan, um der PS4 zumindest im ersten Jahr exklusive Inhalte zu geben. Die wichtigste Nachricht von allen: Destiny 2 erscheint am 8. September, echtes Gameplay sehen wir am 18. Mai.

Ein letztes kleines Detail betrifft den Charakter-Transfer, den Destiny 2 zur Verfügung stellt: Das Aussehen wird zwischen den beiden Spielen übertragen, aber der meiste Kram ist nur noch Schrott. Hat Destiny 2 das Potential, besser als sein Vorgänger zu werden?