Enthüllungs-Trailer für Destiny 2

Wie das heutzutage bei vielen großen Projekten der Fall ist, verraten uns Bungie und Activision nicht sonderlich viel in ihrem dick angekündigten Trailer, mit dem sie Destiny 2 offiziell enthüllen wollten. Einen Blick ist der aber natürlich trotzdem wert, lasst uns deshalb wissen, was ihr davon haltet. Um ein bisschen Kontext zu geben, die letzte Stadt auf der Erde ist gefallen, der Tower ein für allemal zerstört (deshalb starten wir auch ohne unser aufwendig gesammeltes Loot). Schuld daran ist die rote Legion unter Kommandant Ghaul. Nun ist es an der Zeit zurückzuholen, was man uns genommen hat.

Destiny 2 erscheint am 8. Seotember fpr PC (woo!), PS4, und Xbox One. Wirkt der Trailer vielversprechend?