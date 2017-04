Transhumaner Punk Anarki kommt zu Quake Champions

Mit Anarki bekommt Quake Champions einen Neuzugang, der Quake III Arena-Spielern zumindest noch ein Begriff sein sollte. Der Punk mit seinem 90-er Jahre-Stil und dem Mohawk hat folgende Startwerte:

Gesundheit: 75

Rüstung: 25

Geschwindigkeit: 320

Mit seiner aktiven Fähigkeit 'Health Injection' gibt sich Anarki einen schnellen Gesundheits-Bonus, die passive Fähigkeit 'Hoverboard Air Control' erlaubt es den sowieso schon schnellen Champion, durch Strafe-Jumps nochmal einen Zahn zuzulegen. Mit dem Hoverboard ist es ihm außerdem möglich, abrupt in der Luft zu wenden und so noch mehr Flexibilität zu erlangen. Wer Anarki in Aktion sehen will, der kann sich den neuen Trailer unten angucken und sich gleich noch für die Beta anmelden. Ist Anarki der für euch bisher interessanteste Charakter aus Quake Champions?