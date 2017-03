Tequila Works und GameTrust kündigen The Invisible Hours an

Tequila Works und Gametrust arbeiten an einem neuen VR-Projekt mit dem Namen The Invisible Hours. Wer sich den Trailer ansieht wird schnell feststellen, dass das Game schon jetzt nach einem verdammt intensiven Mystery-Krimi ausschaut. Die Handlung des Titels liest sich folgendermaßen: "The Invisible Hours ist ein komplexes Krimispiel in VR, das es Spielern erlaubt, ein verworrenes Netz aus ineinander verflochtenen Geschichten, die in einem düsteren Herrenhaus spielen, zu erkunden, um die dunkle Wahrheit zutage zu führen." Die Webseite des Spiels findet ihr hinter diesem Link, viele Informationen gibt es dort aber leider noch nicht. Das Spiel soll wohl schon "bald" kommen und wir sind gespannt darauf, wie gut Krimis vom VR-Headset profitieren werden. Was denkt ihr?