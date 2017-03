Softlaunch von Shadowbreak für Android und iOS

Ubisofts Tom Clancy's Shadowbreak ist gestern in Kanada auf Android und iOS-Geräten gestartet. Das Spiel wirft uns in die Fußstapfen eines hochdekorierten Elite-Soldaten, der das Kommando über eine anfangs kleine Eingreiftruppe hat. Wir unterstützen die Gruppe mit Sniper-Feuer und strategischen Hinweisen. Shadowbreak verbindet komplexe Kriegskunst mit kompromisslosem Ballern in dreiminütigen Matches. Wer im Spiel voranschreitet, erhält weitere Waffen und Einheiten. Wie Creative Director AJ Morales im Ubisoft-Blog verrät, werden beide Strategien gut mit dem Spiel vereinbar sein. Darüber hinaus scheint Shadowbreak ein aktives Belohnungssystem, bestehend aus Belohnungs-Kisten mit Ingame-Items wie Ausrüstung, Waffen und kosmetischen Gegenständen zu enthalten.

"Wir hoffen darauf, unseren Spielern neue Modi, Einheiten, Waffen, Areale und noch mehr bereitstellen zu können, um sie dauerhaft zu motivieren [...]", so Morales. Für ihn und sein Team sei das keine Angelegenheit, die sie einmal schnell hinklatschen und dann nie wieder begutachten würden. Shadowbreak ist vorerst nur in Kanada verfügbar, wird im Laufe des Jahres jedoch für viele weitere Territorien zugänglich gemacht. Ist die Balance aus Scharfschützen-Simulation und Kommandozentrale für euch interessant?