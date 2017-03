Definitiv kein Dark Souls mehr nach The Ringed City

Wir wissen schon lange, dass The Ringed City, die finale Erweiterung für Dark Souls III, das Ende der Serie sein sollte. Doch nun müssen selbst die standfestesten Hüllen, Asche-Lords und Fluch-Träger die letzten Hoffnungs-Partikel fliegen lassen, Dark Souls ist vorbei. Game Director Hidetaka Miyazaki löscht die Flammen ein für alle mal. Unsere japanischen Kollegen von Esuteru (übersetzt hat Twitter-Nutzer BlackKite) haben ein kommendes Interview mit Miyazaki aus dem berühmten Spielemagazin Famitsu in die Hände bekommen, der darin noch einmal bekräftigt, dass die Dark Souls-Serie mit dem neuen DLC abgeschlossen ist. Es gebe aktuell keine weiteren Pläne für die Reihe. Unsere Kritik zum The Ringed City-DLC, dem phänomenalen Abschluss des Spiels, könnt ihr in unserer Kritik nachlesen. Fandet ihr, dass die umringte Stadt ein passendes Ende für die Reihe war?

</b>Quelle: </b>wccftech.