Im neuen Film ist Jumanji ein Videospiel, kein Brettspiel mehr

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat Dwayne 'The Rock' Johnson ihnen einige neue Details zur Jumanji-Neuverfilmung verraten. Der Titel des Films heißt Jumaji: Welcome to the Jungle und dreht sich, ganz im Gegensatz zum Original, nicht mehr um ein Brettspiel, sondern um ein Videospiel. Das sei nämlich der Grund dafür, wieso die Darsteller in den Dschungel transportiert werden, verrät Johnson. In der Geschichte finden vier Teenager bei Aufräumarbeiten im Keller der Schule besagtes Videospiel, in dem sie unfreiwillig selbst zur Spielfigur werden. Wie The Rock dort hineinpasst? Die Jugendlichen verwandeln sich in Figuren aus einem Game. Hört sich doch nach einer fabelhaften Neuinterpretation des ursprünglichen Klassikers an, nicht wahr?