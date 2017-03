Heute im GR-Livestream: Destiny 2-Enthüllung

Nach einer gefühlten Ewigkeit, die wir mit Gerüchten und potentiellen Leaks verbracht haben, ist nun endlich der Tag gekommen, an dem uns Bungie Destiny 2 vorstellt. Activision und der Entwickler sind bereit, die frohe Kunde ihres Spiels auf die Welt loszulassen und wir bei Gamereactor können es kaum abwarten, endlich mehr zu erfahren. Der weltweite Debüt findet um 19:00 Uhr statt, aber um uns aufzuwäremen, schauen wir bereits ab 16:00 Uhr in das neue Zeitalter des Triumphs-Update von Destiny (1) hinein und sagen dem tollen Spiel damit offiziell Lebewohl. Wenn es dann soweit ist, springen wir zu Bungie rüber und analysieren, was auch immer sie uns heute zeigen wollen. Ihr seid herzlich eingeladen, kommt einfach zu unserem Livestream und hängt mit uns ab.