Gwent auf der PS4 am Wochenende in der technischen Beta

Wenn ihr eine Playstation 4 besitzt und am Wochenende eine Runde Gwent: The Witcher Card Game spielen wollt, dann ist jetzt die richtige Zeit gekommen. CD Projekt Red hat heute angekündigt, dass sie ab Freitag, den 31. März bis zum Montag, den 3. April eine technische Beta auf der Sony-Konsole unternehmen. Los geht es am Freitag ab 19:00 Uhr und dann das ganze Wochenende durch. Wir dürfen eigene Karten-Decks erstellen und spielen, auf das Tutorial zugreifen und gegen andere Spieler Online-Matches bestreiten; übrigens auch ohne PS Plus-Mitgliedschaft. Alles was ihr dafür tun müsst, ist im Playstation Store die "Gwent: The Witcher Card Game Technical Beta" zu suchen. Downloadgröße beläuft sich auf etwa drei Gigabyte, aber das sollte auf der Festplatte sicher noch übrig sein. Für weitere Details, einfach hier entlang.