Psyonix denkt über Rocket League für Nintendo Switch nach

Rocket League hat sich als überaus beliebter Zeitvertreib herausgestellt, der erst seit kurzem einen neuen Spielmodus erhalten hat. Doch seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch kommen immer wieder Fragen auf, ob das Spiel nicht auch für die Hybrid-Konsole portiert werden könnte. Das hat nun auch Psyonixs Vizepräsident Jeremy Dunham erreicht, der in einem Interview mit IGN einige interessante Sachen zu diesem Thema sagte.

Dunham enthüllte, dass das Studio bereits durchaus darüber nachdenke, Rocket League für die Nintendo Switch zu veröffentlichen, doch in eine solche Entscheidung würden viele Faktoren hineinspielen. Eine nicht gerade unwichtige Frage richtet sich nach den technischen Limitatierungen: "Wie auch bei allen anderen Plattformen, evaluieren wir das. Wir schauen uns die technischen Anforderungen an", erklärt Dunham im Gespräch. "Wir betrachten auch, welcher Bedarf wirklich bei dieser Community besteht [...] und wie diese Community von [einer Nintendo Switch-Version von Rocket League] profitieren würde. Deshalb befinden wir uns derzeit noch in der Evaluationsphase. Es ist definitiv zu früh um irgendetwas zu verneinen, aber es ist auch noch viel zu früh, um etwas zu bestätigen."

"Ich denke wir haben über die Zeit deutlich gemacht, dass wir ein Unternehmen sind, das auf seine Community achtet. Deshalb ist das Erste was wir tun, zu überprüfen, welchen Einfluss das [Spiel] haben würde, wer es gebrauchen oder haben wollen würde. [...] Zum Glück ist die Plattform erst einen Monat erhältlich, wir haben also noch genügend Zeit, um zu zu schauen, wie sich die Konsole schlägt und was unsere Kunden wirklich wollen."

Was denkt ihr? Wie gut passt das Spiel wirklich auf die Nintendo Switch?