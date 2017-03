Neues Xbox-Update macht Streaming einfacher

Mike Ybarra, Head of Platform Engineering für die Xbox One, hat in dieser Woche enthüllt, dass auf der Xbox One einige coole Features hinzugefügt wurden. Wie er uns versichert, handelt es sich hierbei um eine "große Veröffentlichung." Das Update enthält den sogenannten "Beam Streaming"-Dienst und verbessert darüber hinaus die generelle Xbox-Erfahrung, heißt es im Blog. Ybarra erklärt, dass es eines der Ziele von Microsoft sei, das Streaming auf der Xbox leichter zu gestalten und die Navigation während des Streamens entsprechend zu erleichtern. Konkret gehe es wohl darum, dass die Benutzeroberfläche der Heimkonsole optimiert wurde, um "die wichtigsten Inhalte für unsere Spiele" bereitzustellen. Das Overlay am linken Bildschirmrand hat einige Neuerungen erhalten, weshalb es unter anderem leichter wird, auf Apps, wie zum Beispiel das GameDVR-Menü, zuzugreifen oder mit Freunden zu chatten. Eine extra Software wird zum Streamen also nicht länger benötigt, denn Zuschauer können auch direkt über die Beam-App ihren Lieblingsstreamern zuschauen. Neuerungen eher genereller Natur kommen in die Einstellungen zum Familien-Timer, und dem Blu-ray-Player.

Quelle: Major Nelson