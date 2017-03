Ubisoft veröffentlicht Division-Inhalte für Ghost Recon: Wildlands

Der offizielle Twitter-Account des Ubisoft Clubs hat vorhin ein neues DLC-Paket für Ghost Recon: Wildlands enthüllt, das ihre aktuelles Open World-Abenteuer mit dem ebenfalls sehr erfolgreichen Third Person-Shooter The Division kombiniert. Das neue Paket gibt unseren Charakteren weitere Individualisierungsoptionen, darunter neue Kostüme, Patches für den Rucksack und einige der Waffen aus The Division. Da es im drogenverseuchten Bolivien von Ubisoft etwas wärmer ist, als im verschneiten New York, scheinen die Sachen alles andere als geeignet zu sein, aber wer es mag... Alles was ihr dafür tun müsst, ist im Besitz beider Spiele zu sein - auf einer Plattform. Denkt ihr, dass diese Art der Cross-Over-Promotion gut ist, um das Spielerlebnis zu beflügeln?