Update 2.0 bringt massive Veränderungen für Heroes of the Storm

Heroes of the Storm erfreut sich seit seinem Launch im Juni 2015 großer Beliebtheit und Entwickler Blizzard hat das Spiel seitdem stetig mit neuen Inhalten und riesigen Updates erweitert und verbessert. Doch gestern Abend haben sie sich selbst übertroffen und Heroes of the Storm 2.0 angekündigt. Game Director Alan Dabiri erklärt uns in einem Video-Tagebuch, das wir unten für euch eingebunden haben, welche Veränderungen auf uns zukommen werden. Alles fängt mit einem neuen Fortschrittssystem an: Bislang hat das Spiel zwischen Spieler- und Heldenlevel unterschieden, das wird nun zusammengefügt. Damit soll gewährleistet werden, dass Spieler nicht die Lust auf einen Helden-Charakter verlieren, nachdem sie diesen auf die Maximalstufe gelevelt haben. Die nächste Neuerung betrifft kosmetische Gegenstände. Blizzard führt Ansager, Banner, Sprays Emojis und Sprüche verschiedener Helden ein, wie wir das schon aus Overwatch kennen.

Pro aufgestiegenem Level erhalten wir eine Loot-Box, auch das kennen wir von Overwatch. Blizzard hat die vielen neuen Gegenstände mit Update 2.0 eingeführt, um einen großen Pool möglicher Items zu schaffen, die wir aus den Loot-Kisten ziehen können. Darin befinden sich vier zufällig gewählte Objekte unterschiedlicher Seltenheit, angefangen bei der Farbvariante eines Skins, bis zu einem ganzen Helden. Jedes Item im Spiel lässt sich aus einer solchen Kiste ziehen, es ist auch möglich, die Belohnungen gegen das bestehende Gold im Spiel neu auszuwürfeln, falls einem die aktuellen Dinge nicht gefallen. Neben dem Gold, das wir wie gewohnt für Quests, das Abschließen von Spielen oder aus dem Heldenchaos bekommen, führt Blizzard zwei neue Währungssysteme ein. Das ist zum Einen die neue Premium-Währung „Juwelen", die nur für echtes Geld verfügbar ist und mit der sich etwa neue Helden kaufen lassen. Die zweite Währung sind die sogenannten „Slitter", die wir aus normalen Matches gewinnen. Wir erhalten sie auch, falls wir ein Item doppelt aus einer Loot-Kiste bekommen. Die Splitter sind in erster Linie dazu da, um mit ihnen die kosmetischen Gegenstände zu schmieden, die wir wirklich wollen.

War es das schon? Fast, natürlich gibt es neue Skins (unter anderem hat Diablo endlich das weibliche Erscheinungsbild aus Diablo III erhalten!) und der neue Fernkampf-Assassine Cassia wurde angekündigt. Gameplay-Änderungen sind ebenfalls getätigt worden, allerdings beschränken sich diese auf die Einfuhr des neuen Helden und dem Balancing einiger anderer Spielfiguren. Alle weiteren Informationen findet ihr hier, dort seht ihr übrigens auch, wann Blizzard neue Dinge enthüllen wird. Alle Änderungen sind ab sofort auf dem PTR (Public Test Realm) spielbar, probiert es also direkt aus.