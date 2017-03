Bioware verrät nächste Woche, wie es mit Mass Effect: Andromeda weitergeht

Auch wenn uns sicher nicht alles gefallen hat, fanden wir trotzdem, dass Mass Effect: Andromeda ein gutes Spiel geworden ist (wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt). Viele Fans scheinen sich jedoch sehr stark an den kleinen und großen Dingen zu stören, die die Spielerfahrung immer mal wieder runterziehen. Publisher Electronic Arts hat sich bereits zu einigen dieser Fehler geäußert, nun ist Bioware am Zug. Der Entwickler hat auf Twitter folgende Nachricht geteilt:

"Es ist nun eine Woche her, seit wir Mass Effect: Andromeda offiziell veröffentlicht haben und wir konnten nicht gespannter darauf sein, dass unsere Fans endlich all das erleben, an dem wir so hart gearbeitet haben.

Wir haben viel Feedback erhalten, sowohl positiver als auch negativer Art. Das Feedback ist ein wichtiger Bestandteil unseres fortlaufenden Supports für das Spiel und wir können es kaum erwarten, unsere kommenden Pläne am Dienstag, den 4. April zu präsentieren.

In der Zwischenzeit, stoppt eurer Feedback bitte nicht. Unser Team hört euch zu und arbeitet rund um die Uhr, um die Informationen zu sammeln und Lösungsansätze zu präsentieren, damit wir Mass Effect: Andromeda verbessern und ausbauen können.

Danke für eure stete Unterstützung und dafür, dass ihr diese Reise auf euch genommen habt."

Die Worte sind bewusst vage gewählt, deshalb lässt sich auch nicht sagen, was Bioware nun genau für den kommenden Dienstag plant. Eine Ankündigung anzukündigen baut jedenfalls eine gewisse Erwartungshaltung auf, deshalb hoffen wir wirklich inständig auf richtig gute Nachrichten. An den Animationen wird sich im Nachhinein nicht viel machen lassen, denn die Grafiken basieren auf den Entwicklungswerkzeugen und der Spiel-Enginge, die sich nach dem Launch eines Produkts nur sehr schwer auswechseln lassen. Bei dem Thema technische Überarbeitungen hingegen, dürften sich aber durchaus Fortschritte erzielen lassen, bleibt abzuwarten, wie die Fans darauf reagieren. Was denkt ihr, was da Bioware plant? Hören wir am Dienstag bereits erste DLC-Pläne oder womit wollen sie uns aus den Socken hauen?