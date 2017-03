Amazone Cassia stößt in den Nexus von Heroes of the Storm

Als Blizzard ihrer Starcraft-Assassinin Nova in Heroes of the Storm das Gewand der Amazonen-Klasse von Diablo bescherte, haben sie wohl nicht damit gerechnet, dass so viele Diablo-Fans ein langes Gesicht machen würden. Diese Leute dürfen nun endlich wieder lächeln, denn gestern Abend hat der Entwickler bekanntgegeben, dass die Amazone aus Diablo II als neuer spielbarer Held in den Nexus kommen wird. Cassia steht euch schon jetzt auf dem PTR (Player Test Realm) bereit, um mit euch zusammen den Nexus zu erobern. Ihre Fähigkeiten seht ihr auf den Bildern. Wenn ihr mehr über die umfassenden Änderungen von Heroes of the Storm 2.0 erfahren wollt, klickt einfach hier.