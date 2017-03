Star Wars Battlefront II soll nächsten Monat enthüllt werden

Electronic Arts war in frühester Zeit erstaunlich still, was ihre Arbeiten an neuen Titeln betrifft. Besonders um Star Wars Battlefront II ist es ruhig geworden, doch das wird sich in den nächsten drei Monaten ändern. DICE, Criterion, Motive und EA haben nun jedoch enthüllt, dass sie spannende Nachrichten von ihrem Projekt anlässlich der Feierlichkeiten ihres anstehenden Star Wars-Events am 15. April planen. Dort werden sie "die galaxieweite Premiere von Star Wars Battlefront II" zeigen, die Macht scheint groß mit EA. Die Entwickler versprechen dort einen Debüt-Trailer zu präsentieren, der uns einen anständigen Einblick in das neue Spiel gibt. Seid ihr auch schon so gespannt?