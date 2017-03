Playstation Plus-Spiele für April enthüllt

Seit Sony vor ein paar Wochen enthüllt, dass Playstation Plus-Mitglieder im April kostenlos in den Genuss von Drawn to Death gelangen, waren viele Spieler noch gespannter darauf, welche tollen Titel das restliche Line-Up der monatlichen Spiele umfassen wird. Seit den Abendstunden ist das bekannt, doch ehrlich gesagt fehlen uns einige richtige Kracher. Sicherlich, einige kleine Titel sind echt cool, doch gerade im Vergleich zur Games for Gold-Initiative von Microsoft schwächelt Sony etwas. Könnt ihr von der folgenden Liste etwas empfehlen?

• Drawn to Death für Playstation 4

• Lovers in a Dangerous Spacetime für Playstation 4

• Invizimals: The Lost Kingdom für Playstation 3

• Alien Rage - Extended Edition für Playstation 3

• 10 Second Ninja für Playstation 4 und Playstation Vita

• Curses 'n Chaos für Playstation 4 und Playstation Vita