Divinity: Original Sin II-Video zeigt Beschwörungen

Larian Studios zeigt in einem neuen Trailer Beschwörungs- und Polymorph-Fähigkeiten ihres kommenden RPG Divinity: Original Sin II. Wie diese Mechaniken in Spiel funktionieren, was wir damit anstellen können und vor allem, wie das Ganze aussieht, ist im Video ersichtlich.

Das via Kickstarter-realisierte Spiel ist noch immer im Early Access auf Steam, wenn euch das Thema interessiert, wir haben schon einmal einen Blick riskiert. Sieht das wie ein cooles Feature aus, das ihr auch tatsächlich im Spiel benutzen würdet, oder seid ihr eher der direkte Typ?