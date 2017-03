Secret World ist nun Free-to-Play

Funcom hat am Abend bekanntgegeben, dass ihr Action RPG The Secret World noch im Frühjahr dieses Jahres als Free-to-Play-Titel Secret World Legends neu-veröffentlicht wird. "Eines unserer größten Ziele des Relaunchs war es, die Kerngameplay-Erfahrung einzufangen, in anmessenden, modernen Action-RPG", so Scott Junior, Executive Producer. Der Titel enthält eine überarbeitete Kampfvariante, ein neues Fortschrittssystem und verbesserte Spielgrafiken. Alle Missionen und Geheimnisse des Originals werden ebenfalls übernommen. Spieler, die direkt interessiert sind, können sich für die Beta von Secret Worlds Legend registrieren, die ab sofort verfügbar ist.