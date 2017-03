Geleaktes Emma Stone-Bild aus Death Stranding ist ein Fake

Anfang der Woche ist ein vermeintliches Foto der Oscar-Preisträgerin Emma Stone aufgetaucht, das aufgrund eines düsteren Make-Up-Stils von vielen Medien, darunter auch uns fälschlicherweise mit Hideo Kojimas Death Stranding in Verbindung gebracht wurde. Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, steht das Foto weder mit Stone noch mit Death Stranding in Verbindung. Das Bild stammt ursprünglich aus dem Youtube-Kanal Glam&Gore, der das perfekte Erscheinungsbild für einen einzigartigen Auftritt in einem Schmink-Tutorial ausprobierte. Das Video könnt ihr euch hier anschauen. Der Urheber des Videos, "Mykie", kommentierte den Vorfall:

"Wir haben weder es Emma Stone noch Leak genannt und auch keinen anderen Kontext gegeben. Aber ja, das Foto stammt aus unserem Shoot. [...] [Die ganze Angelegenheit] zeigt doch, was für eine starke Fanbasis Kojima schon jetzt um sein neues Spiel angesiedelt hat. Diskussionen, Debatten und Theorien aufgrund eines einzigen Bildes sind für mich unglaublich."

Death Stranding ist im Moment bei Kojima Productions in Entwicklung für die Playstation 4. Einen Termin gibt es noch nicht.