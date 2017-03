Warner Bros. äußert sich zur Nintendo Switch-Version von Lego City Undercover

Gestern haben wir darüber berichtet, dass die physische Verkaufsvariante der Nintendo Switch-Version von Lego City Undercover nicht das volle Spiel umfasst. Der Action-Titel von TT Fusion enthält aus Kostengründen auf der Switch-Catridge nur etwa ein Drittel der Speichermenge der Wii U-Version, die restlichen "Spieldaten" sollen aus dem Internet nachgeladen werden, wie ein Bild der Verpackungs-Rückseite zeigte. Nun meldet sich Warner Bros. zu Wort und entschäft die Situation.

Den Kollegen von Nintendo Everything hat das Unternehmen geschrieben, dass "Spieler, die die physische Kopie von Lego City Undercover für die Nintendo Switch kaufen, das komplette Spiel bekommen und keine zusätzlichen Inhalte downloaden müssen, um die vollwertige Spielerfahrung genießen" zu können. Eine Internetverbindung sei für das Spielen nicht erforderlich, und höchstens dafür gedacht, die Inhalts-Patches herunterzuladen, so Warner. Na das klingt doch schon deutlich besser, auch wenn wir uns immer noch fragen, wieso das Spiel plötzlich so viel kleiner geworden ist.