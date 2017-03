Playstation 4 führt weiterhin Medien-Berichterstattung an

Nintendos neue Hybrid-Konsole erschien Anfang des Monats zusammen mit dem einzigartigen The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dass beide Dinge gut bis sehr gut abgeschnitten haben, werdet ihr bestimmt schon wissen, denn nicht nur bei uns war die Switch und ihr großartiges Launchspiel das Top-Thema des Monats. Doch wie ein aktueller Bericht der ICO-Partner (leider nicht das Team hinter Shadow of the Colossus und Co.) herausgefunden hat, gelang es Nintendo damit noch immer nicht, die Playstation 4 von ihrem Platz in puncto Medien-Berichterstattung zu verdrängen. Der ICO Partners-CEO Thomas Bidaux gab jedoch zu bedenken, dass es für das japanische Unternehmen ein riesiger Erfolg sei, mit einem derart "beschränktem Line-Up" überhaupt so stark vertreten zu sein. ICO Partners veröffentlichen in wöchentlichem und monatlichen Rhythmus allerlei Chart-Tabellen, die thematische Schwerpunkt-Trends aus Nachrichten und anderen journalistischen Darstellungsformen erfassen und entsprechend zuordnen.