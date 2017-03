Syberia 3-Trailer enthüllt Geschichte von Kate Walker

Microids hat einen neuen Trailer für das Adventure Syberia 3 veröffentlicht. Das Video geht auf die Geschichte von Kate Walker und ihrer Beziehung zu dem Youkol-Stamm ein. Während der Reise wird sie außerdem auf einen wichtigen Charakter aus den vorherigen Teilen treffen, heißt es in der Pressemitteilung:

"Zusammen gehen [Kate Walker und der Youkol-Stamm] auf eine Reise in das Herz von Sibirien, um die Schnee-Strauße auf dem heiligen Brutplatz zu treffen. Das Abenteuer wird unterstrichen mit Überraschungen, epischen Momenten und Begegnungen mit seltsamen Charakteren, bei denen sich die Spieler mit Kates Reisebegleitern vertraut machen. Darunter etwa Avawaska - der Schamanin des Youkol-Stammes, immer in Begleitung ihrer Eule - Kurk - der spirituelle Wegweiser des Stammes - oder Captain Obo - stolzer Kapitän der Krystal."

Begleitet wird Syberia 3 von der Musik des Komponisten Inon Zur (Fallout 3, Dragon Age: Origins), der ebenfalls im verlinkten Trailer unten zu hören ist. Syberia 3 erscheint am 20. April für PC, Playstation 4 und Xbox One. Eine Switch-Version ist ebenfalls in Entwicklung, diese lässt jedoch noch auf sich warten.