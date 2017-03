Gameplay-Video zeigt neue Kombo-Fähigkeiten und Waffen von Prey

Bethesda hat ein frisches Gameplay-Video veröffentlicht, das uns neue Einsichten in die Waffen und Fähigkeiten von Prey gibt. Der Trailer zeigt unter anderem die Gloo-Kanone und den Jagd-Bolzenschneider, die mit unterschiedlichsten Fähigkeiten kombiniert werden können, um völlig neue Spielmöglichkeiten zu erhalten. Prey erscheint am 5. Mai für PC, Xbox One und Playstation 4.

"Ihr seid die letzte Hoffnung der Menschheit an Bord der Talos I, doch euch steht ein mächtiges Arsenal zur Verfügung, um der Bedrohung durch die Typhon zu widerstehen. Ausgerüstet mit Verstand, Waffen und unvorstellbaren Kräften liegt es an euch, die Alien-Invasion zu stoppen und die Überbleibsel der Menschheit zu retten. Ist doch ein Klacks. Es gibt 24 menschliche Upgrades und 20 einzigartige Alien-Fähigkeiten, aus denen ihr auswählen könnt (plus die der Upgrades). [...] Keine zwei Spieler werden dieselbe Erfahrung in Prey haben. Es gibt keine "Klassen" in dem Spiel, ihr entdeckt die Kräfte während ihr das Abenteuer spielt - egal welcher Spielertyp ihr seid."