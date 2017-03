Trailer zeigt neuen PvP-Modus in The Elder Scrolls Online: Morrowind

Auf der PAX East haben uns Zenimax Online Studios neues Futter von ihrem Spieler-gegen-Spieler (PvP)-Modus, Battlegrounds, für The Elder Scrolls Online: Morrowind präsentiert. Dort sahen wir die neue Klasse der Zwerge in Aktion und haben Vvardenfell einen sehr lange aufgeschobenen Besuch abgestattet. In den Battlegrounds kämpfen Mannschaften, bestehend aus vier Spielern um die Vorherrschaft. Frostige Eiszauber, glühend heiße Lava und wilde Kriegsbären warten nur darauf, zu unserem Vorteil eingesetzt zu werden. All das dürft ihr jetzt auch bei uns im Video sehen. The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni für PC, Mac, Xbox One und Playstation 4.