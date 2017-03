Erster Teaser-Trailer für Destiny 2 gelandet

Obwohl das Thema schon seit einiger Zeit in der Luft schwebt, bleibt Destiny 2 für uns weiterhin sehr vage. Doch nun scheint die Zeit des Schweigens gebrochen worden zu sein, denn Bungie schießt aus allen Rohren. Seit den Abendstunden gibt es den ersten Teaser-Trailer, der den ikonischen Jäger Cayde-6 zeigt, wie er sich einen Drink genehmigt. Darin erfahren wir auch, dass am Donnerstag ein weiteres Video kommen wird, Destiny-Fans sollten also entsprechend gespannt bleiben. Was sind eure Theorien zum Video?