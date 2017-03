Telltales' Guardians of the Galaxy beginnt im April

Letzte Woche hat jemand bei Sony fälschlicherweise das Erscheinungsdatum der ersten Episode von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series verraten. Der Playstation Store zeugte daraufhin den 18. April ans Termin an, den Telltale Games nun auch offiziell bestätigt hat. Fast alle Versionen wurden bestätigt, nur die Switch muss sich etwas gedulden. Am Donnerstag will uns das Team einen weiteren Trailer bereitstellen und weitere Informationen geben.