Enter the Gungeon ab 5. April auf Xbox One

Das waffenstarke Rogelike Enter the Gungeon von Dodge Roll wird am 5. April für die Xbox One erscheinen. Dank der Microsoft-exklusiven Play Anywhere-Initiative werden wir das Spiel sowohl auf der Xbox One als auch auf dem PC (Win 10 vorausgesetzt) spielen dürfen. Speicherstände werden ebenfalls mittels Cloud-Speicher zwischen den beiden Versionen übertragen. Wir mochten Enter the Gungeon sehr, als es im vergangenen Jahr für den PC und die PS4 erschien. Falls ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, werft am besten einen Blick in unsere Vorschau.