Nachfolger von Voodoo Vince-Remaster möglich, wenn das Spiel entsprechend ankommt

Voodoo Vince erschien im Jahre 2003 auf der Ur-Xbox und seit nunmehr 13 Jahren haben wir fast nichts mehr davon gehört von dem kleinen Geheimtipp. Jedenfalls nicht bis zum Anfang des März, als Beep Industries plötzlich das Remaster des Spiels ankündigte. Auf der Pax East 2017 haben wir uns deshalb den Originalentwickler Clayton Kauzlaric geschnappt, um mit ihm über sein Remaster zu sprechen.

"Es ist ein Plattforming Spiel das sich um den Charakter Vince dreht, eine Voodoo-Puppe. so Kauzlaric. "Er hat einen interessanten Twist, da wir Vince häufig schlimme Dinge antun müssen, um den Monstern um in unserer Umgebung weh zu tun. Außerdem ist das Spiel in einem gruseligen Setting, das dem Süden von Louisiana ähnelt, angesiedelt. Wir haben ein französisches Viertel und den Bayou"[eine sumpfige Landschaft mit fast stehendem Gewässer].

Voodoo Vince: Remastered erscheint am 18. April für PC und Xbox One. Kauzlaric hat sich dieser Aufgabe vor allem aus Interesse gestellt. Bekannt ist der Entwickler unter anderem durchs eine Arbeiten an der Total Annihilation-Serie, er hat außerdem bereits mit Videospielgrößen wie Ron Gilbern zusammengearbeitet, damals an DeathSpank. Zurzeit ist er als Creative Director bei Microsoft Game Studios aktiv, auf die Frage nach einem potentiellen Nachfolger sagt er deshalb:

"Natürlich, ich würde das liebend gerne machen. [...] Ich denke das hier ist ein interessanter Weg, um zu testen, ob die Leute es mögen und wie sie darauf anschlagen. Und falls sie das tun, sehen wir wo das hinführen wird."