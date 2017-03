Final Fantasy XIV-Testphase nicht länger zeitlich befristet

Erst gestern erschien die neue Episode: Gladiolus für Final Fantasy XV und wenn ihr schon wieder im RPG-Fieber steckt, warum dann nicht in den numerischen Vorgänger schauen? Final Fantasy XIV: A Realm Reborn ist nämlich seit gestern auch kostenlos ohne Zeitdruck erlebbar. Bisher bot uns das Spiel die Gelegenheit, uns für 14 Tage lang gratis mit den Mechaniken des MMORPGs vertraut zu machen. Diese Restriktion hat Square Enix nun entfernt, wie Sony im Playstation-Blog bekanntgab. Interessanterweise gilt das auch für all Diejenigen, die ihre 14-tägige Testphase schon ausgeschöpft haben, aber gerne noch ein wenig weiter spielen wollten. Nun könnte also ein guter Zeitpunkt sein, zurückzukehren.