Unsere galaktische Tour in The Long Journey Home

The Long Journey Home hat eine fesselnde Prämisse, denn wir Spieler sind darin damit beauftragt, unsere Crew nach einem gescheiterten Experiment sicher wieder nach Hause zu bringen. Der schlimme Unfall ereignete sich während wir mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs waren, weshalb unser Schiff nun am anderen Ende der Galaxie feststeckt. Auf der PAX East haben wir darüber mit Creative Director Andreas Suika gesprochen, der uns im Detail erklärte, wie sein Spiel funktioniert. Schon in unserer kurzen Präsentation aus dem Anfang des Abenteuers wurde klar, dass nicht jeder unserer Gefährten die Reise nach Hause überleben muss und wird. Wie Suika anschließend bestätigte, erscheint das Spiel nicht nur Anfang April für den PC, sondern "im Laufe des Jahres" auch auf den Konsolen (PS4 und Xbox One).