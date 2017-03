EA nimmt Stellung zu Animations-Fehlern in Mass Effect: Andromeda

Mass Effect: Andromeda hatte definitiv keinen idyllischen Release. Spieler und Journalisten haben vor allem die weitreichenden Probleme bezüglich der Gesichts-Animationen und Bewegungsabläufe der Charakter angesprochen, die für einen AAA-Titel mit einer solchen Historie nicht angemessen seien. Im Zuge dessen startete eine weitreichende Debatte, bei der unter anderem einige Bioware-Entwickler persönlich angegriffen wurden. Bioware kommentierte unterdessen kein einziges Mal eine Frage zu dem Thema, deshalb fühlt sich nun Electronic Arts verantwortlich und ergreift die Initiative. Sie erkennen einige der größten Bugs und Glitches in einer offiziellen Liste an. Unter anderem enthalten sind bekannte Fehler, wie das "Zickzack-Laufen, das Ryders Animation in eine unvorteilhafte Position bringt". Nun da EA die Probleme endlich anerkennt, hoffen wir, dass Bioware so schnell wie möglich einspringt, um die nervigen Bugs zumindest ein wenig abzuschwächen.