Zeldas 'Making of'-Serie erhält neue Episode

Anfang des Monats haben wir über die Making Of-Dokumentation von The Legend of Zelda: Breath of the Wild berichtet, die eigentlich auf drei Teile ausgebreitet wurde. Nintendo hat sich nun dazu entschlossen, dass das noch nicht ausreicht, denn hier kommt eine weitere Folge. Darin verraten die Entwickler ihre Favoriten, verteilt auf unterschiedliche Kategorien. Das Video könnt ihr euch auf Youtube anschauen. Was sind eure Lieblinge aus dem Spiel?