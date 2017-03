Mangelnde Schwulen-Optionen enttäuschen ME: Andromeda-Fans

In den vergangenen Stunden und Tagen ist Mass Effect: Andromeda im Fokus einer heiklen Debatte in vielerlei Foren (NeoGAF, Reddit und so weiter) geraten. Dabei geht es um die verschiedenen Romanzen, die der Spieler im Laufe des Spiels als Sara oder Scott Ryder entwickeln kann. Vor allem enttäuscht sind die Fans über den Fakt, dass es nur zwei schwule Optionen für Männer gibt, während für homosexuelle und heterosexuelle Beziehungen für Frauen weitaus umfangreicher etabliert sind.

Die Fans stören sich vor allem daran, dass man eine Romanze als Mann nur mit Sekundär-Charakteren, wie den Schmuggler Reyes Vidal und dem Techniker Gil Brodie (der auf der Tempest arbeitet) eingehen kann. Zusätzlich bietet keiner der beiden einen extra langen oder interessanten Queststrang, geschweige denn aufschlussreiche Dialogoptionen. Nicht einmal die Sex-Szenen zwischen den Männern sind umfangreich, und werden generell viel zu schnell und hektisch dargestellt. Details wie die bei anderen Sex-Szenen fehlen komplett. Kurzgesagt: Bioware hat die Versprechungen einer tiefgreifenden Auswahl an sexuellen Optionen, unabhängig vom Geschlecht, nicht eingehalten. Falls ihr mehr Informationen zu den Romanzen in Mass Effect: Andromeda haben möchtet, können wir euch unseren Guide dazu empfehlen.

Danke an Kotaku.