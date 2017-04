Frische Bilder aus Tomb Raider-Neuverfilmung zeigen Alicia Vikander als Lara Croft

In der vergangenen Woche sind einige offizielle Fotos von Alicia Vikander in den Schuhen (und dem restlichen Outfit) Lara Croft veröffentlicht worden. Vikander spielt in der Tomb Raider-Neuverfilmung von Roar Uthaug (Die Welle, Escape) die Rolle der ikonischen Abenteurerin. Wer sich die Bilder genauer ansieht, stellt schnell fest, dass die Hauptinspiration der neuen Lara aus dem Serien-Reboot von Crystal Dynamics stammt. Neben Alicia Vikander besteht die Darsteller-Riege unter anderem aus Walter Goggins (The Hateful Eight) und Daniel Wu (Europa Report, Warcraft). Der Film ist momentan für Ende März 2018 geplant.

Quelle: NME