Koei-Tecmo investiert in den Westen, Dank Niohs Erfolg

Nioh ist zweifellos ein wichtiger Erfolg Koei-Tecmo, denn es kommt nicht nur bei den Kritikern (habt ihr eigentlich unsere Review gelesen?) gut an, sondern auch bei den Fans. Das Spiel konnte sich trotz seines hierzulande ungewöhnlichen Settings innerhalb eines Monats mehr als eine Million Mal verkaufen. Dadurch wurde dem Unternehmen klar, wie offen der Westen für derlei Spiele ist und das wird sich zweifellos auf zukünftige Projekte auswirken, verrät Yasutomo Watanabe, General Manager von Koei-Tecmo:

"Die Position validiert unsere Strategie, mit unseren starken Marken und der Nutzerbasis auf lange Sicht zu expandieren. Es bestätigt auch, dass unsere Spiele die höchsten Platzierungen in den Charts erhalten können. Überall gab es positives Feedback und die Medienrezeption war sehr zufriedenstellend, deshalb hoffen wir, in der Zukunft diesen Vorgang zu wiederholen."

Wenn Koei Tecmo so optimistisch in die Zukunft schaut, ob uns dann vielleicht bald eine Wiederbelebung der Ninja Gaiden-Serie bevorsteht? Immerhin sind es diese Spiele gewesen, die dem Entwickler überhaupt erst zu seinen Ruhm verholfen haben. Creative Director Tom Lee sprach kürzlich nämlich davon, dass Nioh der "Start für das nächste Kapitel von Ninja Gaiden" sein könnte. Diesbezüglich wollte Watanabe nicht viel verraten, nur dass das Unternehmen von der Wichtigkeit ihres Titels wisse und es ihnen sehr am Herzen liege. Im Moment sind wir jedoch nicht in der Position, Ankündigungen zu machen, doch wir hoffen darauf, gute Nachrichten teilen zu können, sobald wir dafür bereit sind." Ein neuer Ninja Gaiden-Teil hört sich doch verlockend an, nicht wahr? Wir hoffen zumindest, dass uns Koei Tecmo auch zukünftig solch tollen Spiele wie Nioh präsentieren wird.

Quelle: MCVUK.