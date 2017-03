Demo zu Mafia III verfügbar

Neben der Veröffentlichung des neuen DLC haben 2K Games und Hangar13 heute eine spielbare Demo von Mafia III für Xbox One, Playstation 4 und Steam (PC) angekündigt. Die Testversion erlaubt es uns, den ersten Akt der Einzelspielerkampagne zu erleben und sämtlichen Fortschritt in die finale Version zu übertragen, wenn ihr das wollt. Nach Abschluss der Demo erhalten Spieler zudem 50 Prozent Rabatt beim Kauf von Mafia III, aber nur bis zum 17. April (übrigens auch auf die Retail-Fassung). Wenn ihr mit dem Spiel liebäugelt, schaut euch zuerst unsere Kritik an.