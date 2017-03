Destiny 2 offiziell angekündigt

Destiny 2 wurde nun offiziell angekündigt, nachdem Bungie über Twitter-Profil ein Teaser-Bild teilte. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine weiteren Information zum Spiel. Doch mit so vielen verzweifelten Fans, die nun mehr über den neuen Ableger ihres Lieblingsspiels wissen wollen, sollten Details in naher Zukunft folgen.

Diese Nachricht kam einige Tage nach einem Retailer-Leak, es ist also keine all zu große Überraschung, dass man das Spiel nun offiziell angekündigt hat. Man kann sich jedoch sicher sein, dass es demnächst ein Statement gibt und wir genauere Informationen dazu bekommen, inwiefern die Fortsetzung Destinys Formel verändern wird, und ob die Gerüchte um eine PC-Version tatsächlich wahr sind. Momentan können wir nichts weiter tun, als auf das Bild zu starren und über dessen Inhalte zu spekulieren. Vielleicht sieht der ein oder andere darin ja bereits erste Informationen über das Spiel? Lasst uns in dem Kommentaren wissen, was ihr von Bungies kommenden Spiel sehen möchtet.