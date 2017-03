Im vergangenen Dezember kündigte Entwicklerstudio Media Vision an, Valkyria Revolution noch diesen Frühling nach Europa zu bringen. So wie es nun scheint, gibt es verschiedene Ansichten davon, wann der Sommer beginnt. Wie nun bekanntgegeben wurde, werde das Spiel am 30. Juni erscheinen. Immerhin haben wir nun einen Termin, den wir auf unserem Kalender eintragen können.