All Walls Must Fall in nur fünf Tagen finanziert

All Walls Must Fall spielt in einer Welt, in der der kalte Krieg niemals endete. Seit 150 Jahren wird eine Technologie zur Manipulation der Zeit eingesetzt, nun befindet sich die Welt an einem Wendepunkt. Beide Seiten schicken ihre Agenten in die Zeit zurück, um herauszufinden welcher Drahtzieher für das Kommando eines Atomangriffes verantwortlich ist, der die Welt, wie wir sie kennen, zerstört. Der Strategie-Titel spielt sich in einer isometrischen Ansicht und basiert auf einer Taktik, in der jegliche Aktionen zum Takt der Musik stattfinden.

Nach nur fünf Tagen nahm All Walls Must Fall über 15.000 Euro auf Kickstarter ein. Das in Deutschland ansässige Indie-Team Inbetweengames sind die Entwickler hinter dem Tech-Noir-Spiel. Einer der Designer, Jan David Hassel, hat folgendes zur erfolgreichen Kampagne zu sagen: "Wir sind unglaublich glücklich, unser Finanzierungsziel für All Walls Must Fall in nur fünf Tagen erreicht zu haben, und danken jedem Backer, der unserer Vision vertraut hat, wodurch wir das Ganze nun in die Realität umsetzen können. Wir freuen uns unsere Ziele zu erweitern und die zwei Stretch-Goals 'Vandalism!' und 'Akt 2: West Berlin' anzukündigen."

Vandalism! wird ab 20.000 Euro freigeschaltet, und besteht aus einem erweiterten Deckungssystem, mehr zerstörbaren Objekten, der Fähigkeit, Wände mit einer kybernetischen Faust einzuschlagen, und einem pulsierenden Techno-Track von Jukio Kallio - dem Mann hinter der Musik von Nuclear Throne. Akt 2: West Berlin wird ab 75.000 Euro freigeschaltet und verdoppelt die Länge der Kampagne, stellt einen neuen Charakter vor und noch mehr. Mehr zu All Walls Must Fall, inklusive dem kompletten Trailer, findet ihr hier. Könnte das Spiel ein bisschen frischen Wind bringen?