Auf der PAX East 2017 unterhielten wir uns mit Supergiant Games' Studio-Director und Mitbegründer Amir Rao nachdem wir Pyre, das dritte Spiel des Studios, anspielen durften. Pyre gleicht nicht den vorherigen isometrischen Action-RPGs Bastion und Transistor, nichtsdestotrotz merkt man, dass es ein Spiel von Supergiant Games ist:

"Eines der schönsten Dinge die Leute zu uns sagen, ist dass sie bemerken, dass das Spiel von uns ist, auch wenn wir dieses Mal etwas komplett neues und anderes mit diesem Spiel ausprobieren." erzählt Amir Rao. "Es ist ein teambasiertes RPG, es gibt also eine größere Auswahl an Charakteren, denen man näher kommen kann und das wirkt sich auch auf das Spiel selbst aus, bei dem man mehrere Charakter in diesen mystischen Wettbewerben kontrollieren muss. Trotz all dieser Veränderung, und dem Fakt, dass es kein weiteres isometrisches Action-RPG ist, erlauben uns die Fans, all das auszuleben und darüber freuen wir uns sehr."

"Wir möchten unsere Spiele mit Mysterien und Fragen füllen und ich denke unser Creative-Director Greg [Kasavin], der an dem Spiel arbeitet, hat unglaubliche Arbeit mit der Erschaffung einer neuen Welt geleistet," erklärt Studio-Director Amir Rao. "[Die Welt] enthält sehr viel Überlieferungen, über die man sich belesen kann, wenn man daran interessiert ist, mehr über die Welt und die Charakter die in ihr leben zu erfahren."

Das Interview handelte ebenfalls von der Entscheidung, Spielern ein Ritual verlieren zu lassen, um dies im Anschluss fortzusetzen, ebenso wie den Versus-Modus den man auf der PAX East 2017 anspielen konnte. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserer Vorschau. Pyre ist für eine Veröffentlichung in diesem Jahr angesetzt und erscheint auf dem PC und der Playstation 4.