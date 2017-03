Media-Player-Update unterstützt 4K-Wiedergabe auf PS4 Pro

Die Unterstützung von 4K-Auflösung ist der Hauptgrund, warum es die PS4 Pro gibt. Viele Spiele und Apps, wie Youtube oder Netflix, sind kompatibel mit 4K, doch der offizielle PS4 Media-Player noch nicht. Sony verspricht das umgehend zu ändern und kündigt deshalb ein Update für Donnerstag an. "Nach diesem Update werden 4K-Videos und MP4-Formate, die auf einem USB-Stick oder dem Heimserver gespeichert wurden, mithilfe der Media Player-App abgespielt werden können[...]", heißt es im Playstation-Blog. Vergesst dabei jedoch nicht, dass 4K-Blu-rays weiterhin nicht auf der PS4 Pro unterstützt werden. Das Update wird zudem das Playstation VR-Headset unterstützen, jedoch nicht unbedingt in der Art und Weise, auf die man normalerweise käme: "Die Display-Auflösung der PS VR liegt bei 1920 x RGB x 1080, deshalb werden 4K VR-Videos in einer höheren Bildqualität wiedergegeben, als normale HD VR-Videos".