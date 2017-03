Shadow Tactics: Blades of the Shogun erschien im letzten Jahr und hat einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen. Wir haben auf der PAX East deshalb mit Dennis Huszak von Mimimi Productions über die kommenden Pläne des taktischen Stealth-Spiels gesprochen. In unserem Interview sprach Huszak davon, dass sie "etwas überaus spannendes" in Arbeit hätten, das sich nach einer Art Erweiterung für das Hauptspiel anhört:

"Die Hälfte des Teams arbeitet gerade an einem Konsolen-Port, die andere Hälfte jedoch... nun, die arbeitet an etwas äußerst Interessantem. Ich würde euch wirklich gerne mehr darüber erzählen, doch das kann ich gerade nicht. Ich glaube sagen zu dürfen, dass Fans des Genres und dieses einzigartigen Gameplays unbedingt gespannt bleiben sollten.".

Das ist zwar noch nichts Genaues, doch Fans des Titels dürfen sich auf mehr freuen, in der ein oder anderen Art. Das ist doch auch schon mal was. Sobald Mimimi oder Daedalic die Lippen aufmachen, lassen wir es euch wissen.